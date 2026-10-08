VIDEO: ट्रस्टी पेजावर स्वामी ने दर्शन किया, हवन में सम्मिलित हुए

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श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी पेजावर मठ उडुपी कर्नाटक के प्रमुख श्री श्री विश्व प्रसन्ना तीर्थ स्वामी लिंगायत समाज गुरु शंकराचार्य (वाराणसी पीठ) के साथ आज प्रातः श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर में दर्शन करने पहुंचे तथा यज्ञशाला में हवन पूजन में भागीदारी की। सचिव जगदीश आफले ने बताया कि पूज्य महाराज ने प्रभु श्रीराम समेत मंदिर परिसर में प्रतिष्ठित समस्त देवी देवताओं का दर्शन पूजन किया। यज्ञशाला में बंगलुरू से पधारे मुनिराज राजू सहित 111 गणमान्य लोगों द्वारा हवन पूजन किया गया। यज्ञशाला की समस्त व्यवस्था शैलेन्द्र शुक्ल ने तीर्थ क्षेत्र की ओर से की।

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