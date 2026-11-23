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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरयू-कमला एक्सप्रेस के शुभारंभ को भारत-नेपाल के हजारों साल पुराने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रिश्तों का नया अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि अयोध्या और मिथिला की दो संस्कृतियों का पौराणिक मिलन फिर जीवंत हो रहा है। दोनों क्षेत्रों का रिश्ता रोटी-बेटी का है। अयोध्या के लोग आज भी जनकपुर को ससुराल मानते हैं। इस रेल सेवा से श्रद्धालुओं के आवागमन के साथ धार्मिक पर्यटन, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। रास्ते के 10 प्रमुख मध्यवर्ती स्टेशनों पर ठहराव से सीमावर्ती क्षेत्रों को भी लाभ होगा।

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