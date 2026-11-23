{"_id":"6b03fda98bb5a756fa063866","slug":"video-cm-yogi-says-ancient-bond-between-ayodhya-and-janakpur-will-now-be-strengthened-through-rail-link-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"सीएम योगी बोले- अयोध्या और जनकपुर का पौराणिक रिश्ता अब रेल से होगा मजबूत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सीएम योगी बोले- अयोध्या और जनकपुर का पौराणिक रिश्ता अब रेल से होगा मजबूत
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरयू-कमला एक्सप्रेस के शुभारंभ को भारत-नेपाल के हजारों साल पुराने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रिश्तों का नया अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि अयोध्या और मिथिला की दो संस्कृतियों का पौराणिक मिलन फिर जीवंत हो रहा है। दोनों क्षेत्रों का रिश्ता रोटी-बेटी का है। अयोध्या के लोग आज भी जनकपुर को ससुराल मानते हैं। इस रेल सेवा से श्रद्धालुओं के आवागमन के साथ धार्मिक पर्यटन, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। रास्ते के 10 प्रमुख मध्यवर्ती स्टेशनों पर ठहराव से सीमावर्ती क्षेत्रों को भी लाभ होगा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।