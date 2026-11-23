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अयोध्या धाम से जनकपुर धाम के लिए रवाना हुई सरयू-कमला एक्सप्रेस
अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से नेपाल के जनकपुर धाम के लिए सरयू-कमला एक्सप्रेस रवाना हो गई। इस नई रेल सेवा से अयोध्या और जनकपुरधाम के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित हुआ है।
पीएम मोदी और नेपाल के पीएम ने वर्चुअल दिखाई हरी झंडी, अयोध्या से जनकपुर के लिए रवाना हुई सरयू-कमला एक्सप्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने वर्चुअल माध्यम से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। अयोध्या धाम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर रहे मौजूद।
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