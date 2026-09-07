VIDEO: हिंदुओं का अपने ही धर्म में वापस आना घर वापसी नहीं... विहिप का उद्देश्य पूरा हो रहा है

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कारसेवक पुरम स्थित भारतकुटी सभागार में विश्व हिन्दू परिषद के 62वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम पहुंचे महंत राज कुमार दास ने कहा की जो लोग किसी कारण वश अपना धर्म छोड़ के चले गए उन्हें वापस लाना है और उन्हें घर वापसी नहीं कहेंगे क्यूकि धर्म उनका है और बहकावे में चले गए थे जिन उद्देश्यों को लेकर हमारे महापुरुषों ने विश्व हिन्दू परिषद की स्थापना की वो पूरा हो रहा है।

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