{"_id":"6ab6815cc16f6bff630509e0","slug":"video-video-ganaepata-bpapa-maraya-ka-jayakara-sa-gaja-ramanagara-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से गूंजी रामनगरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से शुक्रवार को रामनगरी गूंज उठी। जमुनिया बाग तिराहे से गणेश प्रतिमाओं की विसर्जन शोभायात्रा निकाली गई। महापौर गिरीश पति त्रिपाठी और नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने झंडी दिखाकर शोभायात्रा रवाना की। विभिन्न समितियों की सजी प्रतिमाएं चौक और रिकाबगंज होते हुए विसर्जन के लिए रवाना हुईं। श्रद्धालु भक्तिमय संगीत पर झूमते-गाते शोभायात्रा में शामिल रहे। केंद्रीय समिति के पदाधिकारी व्यवस्थाओं में जुटे रहे।

... और पढ़ें