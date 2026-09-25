यूपी: अयोध्या से दिल्ली-बंगलूरू के लिए एक अक्तूबर से नई उड़ानें, 30 से मुंबई की सीधी सेवा; हैदराबाद की तैयारी

बंगलूरू के लिए इंडिगो की 6ई926 सेवा भी एक अक्तूबर से शुरू होगी। शुरुआती उड़ान में यह मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को चलेगी। अयोध्या से सुबह 9:30 बजे रवाना होकर विमान दोपहर 12:05 पर बंगलूरू पहुंचेगा। 25 अक्तूबर से इस उड़ान के समय में बदलाव प्रस्तावित है। इसके बाद अयोध्या से प्रस्थान दोपहर 2:15 बजे होगा।



एयरपोर्ट निदेशक धीरेंद्र सिंह ने बताया कि 30 अक्तूबर से मुंबई के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की दैनिक सीधी उड़ान और बंगलूरू की इंडिगो सेवा को दैनिक करने की तैयारी है। मुंबई सेवा का फ्लाइट नंबर और समय अभी अंतिम शेड्यूल में आना बाकी है। हैदराबाद की मौजूदा इंडिगो सेवा को भी सीमित दिनों से बढ़ाकर सप्ताह के सातों दिन करने की योजना है।