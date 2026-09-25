Video: अयोध्या मामले में अग्रिम विवेचना की मांग, अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी को भेजा पत्र

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अयोध्या मामले में अग्रिम विवेचना कराए जाने की मांग को लेकर अमिताभ ठाकुर ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को पत्र भेजा है। उन्होंने मामले से जुड़े तथ्यों की आगे जांच कराए जाने का अनुरोध किया है। अपने वक्तव्य में ठाकुर ने कहा कि प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अग्रिम विवेचना आवश्यक है। उन्होंने डीजीपी से मामले में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग की है।

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