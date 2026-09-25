यूपी: चढ़ावा चोरी के गवाह चंपत राय की पुस्तक 'श्रीराम जन्मभूमि का इतिहास जस का तस' देशभर में बनी चर्चा

राम मंदिर के चढ़ावा चोरी प्रकरण में पूर्व महासचिव चंपत राय का नाम आरोपियों की सूची में नहीं बल्कि गवाहों में आने के बाद अब उनकी प्रकाशित पुस्तक ‘श्रीराम जन्मभूमि का इतिहास जस का तस’ भी चर्चा में है। मंदिर आंदोलन से लेकर राम मंदिर निर्माण तक की यात्रा को समेटे इस 40 पेज की पुस्तक की प्रतियां डाक के माध्यम से देशभर में भेजी जा रही हैं। अयोध्या के संतों और प्रमुख लोगों को भी पुस्तक भेंट की जा रही है।

विज्ञापन