{"_id":"6ab64b9ca9ae647a380e8573","slug":"video-ayathhaya-ma-lgatara-brasha-sa-masama-haaa-sahana-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"अयोध्या में लगातार बारिश से मौसम हुआ सुहाना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रामनगरी अयोध्या में शुक्रवार को लगातार हो रही बारिश से मौसम सुहाना हो गया। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और रुक-रुककर बारिश होती रही। बारिश के चलते तापमान में गिरावट आने से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। हालांकि, लगातार बारिश से शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई।

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