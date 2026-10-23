Video: छतरियां बनेंगी नया आकर्षण का केंद्र, 15 हजार अधिक श्रद्धालु हो सकेंगे शामिल

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रामनगरी अयोध्या में इस वर्ष 5 से 7 नवंबर तक आयोजित होने वाले दीपोत्सव 2026 की तैयारियां ज़ोरों पर हैं। इस बार के आयोजन को और भी भव्य और दिव्य बनाने के लिए कई नए आकर्षण जोड़े जा रहे हैं। मुख्य कार्यक्रम स्थल राम की पैड़ी पर म्यूरल वॉल, प्लांटेशन, छह छतरियों और स्टेडियम की तर्ज पर सीढ़ियों का निर्माण किया जा रहा है। इन तैयारियों के साथ ही, इस वर्ष 15 हजार से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा दीपोत्सव को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। शुक्रवार को एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर और प्रोजेक्ट टीम के साथ राम की पैड़ी का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी छोटे-छोटे काम बचे हैं, उन्हें दो से तीन दिनों में पूरा कर लिया जाए। उन्होंने सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की बात कही। दीपों के प्रज्ज्वलन के लिए मार्किंग का कार्य भी शुरू हो चुका है। इसके अतिरिक्त, सरयू घाट, राम कथा पार्क और हेलीपैड का भी निरीक्षण किया गया। नए आकर्षणों से सजेगी रामनगरी प्रोजेक्ट मैनेजर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि इस बार के दीपोत्सव में आकर्षण का केंद्र बनने वाली म्यूरल वॉल तैयार की जा रही है, जिसमें दीपक की आकृति बनाई गई है और बीच-बीच में दीपक जलाने के लिए स्थान भी निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा, छतरियों, प्लांटेशन और स्टेडियम की तर्ज पर सीढ़ियों का निर्माण भी किया जा रहा है, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार के आयोजन को और भी भव्य बनाएगा। इस दौरान विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अनुराग जैन, नगर आयुक्त जयेन्द्र कुमार, मुख्य विकास अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इन सभी के संयुक्त प्रयासों से अयोध्या का दीपोत्सव इस वर्ष एक यादगार आयोजन बनने की ओर अग्रसर है। एक अच्छी सी हेर्डिंग दीजिए दीपोत्सव में म्यूरल वॉल, प्लांटेशन, छह छतरियों और स्टेडियम की तर्ज पर सीढ़ियों का निर्माण किया गया है।

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