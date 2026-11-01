VIDEO: चोरी के आरोप में बहन और भांजा गिरफ्तार, 18 लाख के जेवर बरामद

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अयोध्या। महाजनीटोला में हुई चोरी के मामले में कोतवाली नगर पुलिस ने बरेली निवासी बहन और उसके बेटे (भांजे) को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान मीना दुआ (42) और प्रभात दुआ (19) के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के कब्जे से करीब 18 लाख रुपये कीमत के सोने के आभूषण और 30 चांदी के सिक्कों समेत अन्य सामान बरामद किया है। दोनों को रविवार को मर्चरी हाउस के पास से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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