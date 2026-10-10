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VIDEO: बारिश के तीन दिन बाद भी जलभराव से राहत नहीं, घरों में घुस रहा पानी, नालियों की सफाई न होने से बढ़ी समस्या
अयोध्या। बारिश थमने के तीन दिन बाद भी जनौरा की धोबी गली में जलभराव की समस्या बनी हुई है। नालियों की सफाई न होने से पानी जमा है और अब लोगों के घरों के किचन व बाथरूम तक में पानी भर रहा है। गंदे पानी से होकर आने-जाने को मजबूर लोगों को संक्रामक बीमारियों का डर सता रहा है। वहीं, बदबू और गंदगी से भी लोगों का जीना मुश्किल हो गया है।
जलभराव के बीच घरों में करंट उतरने की समस्या ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। कई लोगों को करंट के झटके लग चुके हैं। एहतियातन लोगों ने पानी भरे स्थानों पर बिजली के कनेक्शन कटवा दिए हैं, लेकिन अर्थिंग की वजह से घरों के अन्य हिस्सों में भी करंट का खतरा बना हुआ है।
स्थानीय निवासी मीनाक्षी रावत और ममता ने बताया कि करीब 10 साल से यह समस्या बनी हुई है। हर बारिश में उन्हें इसी परेशानी से जूझना पड़ता है। वहीं, बच्चों कुणाल और परी ने बताया कि गंदे पानी से होकर आना-जाना पड़ता है। इससे काफी परेशानी होती है और वे अक्सर बीमार भी पड़ जाते हैं। लोगों ने नगर निगम से जलनिकासी और नालियों की सफाई की व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है।
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