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VIDEO: अयोध्या की नवीन सब्जी मंडी में कूड़े का अंबार, कारोबार प्रभावित
नवीन सब्जी मंडी में जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। बारिश के बाद दुर्गंध और गंदगी से व्यापारियों और खरीदारों की परेशानी बढ़ गई है। इस स्थिति से मंडी का कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।
मंडी परिसर में चोक नालियां, बदहाल शौचालय और उखड़ी सड़कें भी समस्या को बढ़ा रही हैं। व्यापारियों का कहना है कि सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। सफाईकर्मी कचरा उठाकर परिसर में ही छोड़ देते हैं।
इससे कुछ ही समय में समस्या फिर से खड़ी हो जाती है। कारोबारी मोहम्मद आजम और दिनेश कुमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गंदगी के कारण ग्राहक मंडी आने से कतरा रहे हैं। इससे उनकी बिक्री पर सीधा असर पड़ रहा है। व्यापारियों ने कई बार शिकायतें की हैं। लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासन की अनदेखी से व्यापारियों में रोष है।
बदहाल व्यवस्था से कारोबार प्रभावित
मंडी में गंदगी और बदबू के कारण खरीदारों की संख्या घट गई है। चोक नालियों से जलभराव की स्थिति बनी रहती है। बदहाल शौचालयों के कारण भी लोगों को परेशानी होती है। उखड़ी सड़कें आवागमन को मुश्किल बना रही हैं। इन सभी समस्याओं का सीधा असर मंडी के दैनिक कारोबार पर पड़ रहा है। व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।
सफाई व्यवस्था पर सवाल
कारोबारी मोहम्मद आजम और दिनेश कुमार ने सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि सफाई के बाद भी कचरा परिसर में ही छोड़ दिया जाता है। यह कचरा फिर से दुर्गंध और गंदगी का कारण बनता है। व्यापारियों का कहना है कि यह समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। उनकी शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
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