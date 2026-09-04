{"_id":"6a9a74b197c2d81922004b0b","slug":"video-video-ayathhaya-ma-thapata-sa-lta-ka-khalsa-tha-aarapa-garafatara-2026-09-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: अयोध्या में दंपति से लूट का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

तारुन थाना क्षेत्र में 27 अगस्त को बुजुर्ग दंपति से तमंचा सटाकर चेन लूटने की घटना का एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले में वांछित मोहित वर्मा निवासी कोल्हमपुर बिरसेन, नवाबगंज, गोंडा और अमर निषाद उर्फ डमरू निवासी दुल्लापुर, नवाबगंज, गोंडा को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से लूटी गई सोने की चेन, घटना में प्रयुक्त तमंचा, कारतूस और पल्सर मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पुलिस ने घटनास्थल व आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ सर्विलांस, सीडीआर की मदद से आरोपियों की पहचान की। घटना में शामिल तीसरा आरोपी राम बाबू निषाद निवासी मललहन, नवाबगंज, गोंडा फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम दबिश दे रही है।

... और पढ़ें