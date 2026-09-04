Video: अयोध्या में शुरू हुई बारिश, वजीरगंज क्षेत्र में बदला मौसम

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रामनगरी में शुक्रवार को मौसम ने करवट ली। शहर के वजीरगंज क्षेत्र समेत आसपास के इलाकों में बारिश शुरू होने से लोगों क उमस और गर्मी से राहत मिली। सुबह से बादलों की आवाजाही के बाद दोपहर में बूंदाबांदी शुरू हुई, जो कुछ देर में बारिश में बदल गई। बारिश के चलते सड़कों पर आवाजाही प्रभावित हुई

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