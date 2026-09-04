{"_id":"6a9a6613e06a2f9b1b077702","slug":"video-video-ayathhaya-ma-kashhanae-janamashhatama-para-aaraya-samaja-mathara-ma-haaa-sasakataka-karayakarama-2026-09-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: अयोध्या में कृष्ण जन्माष्टमी पर आर्य समाज मंदिर में हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आर्य समाज मंदिर में दो दिनों तक लगातार हवन-पूजन का आयोजन किया गया। इसके बाद शुक्रवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें आर्य कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं और राजकरण इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। विद्यार्थियों ने भगवान श्रीकृष्ण के जीवन और जन्माष्टमी की महत्ता से जुड़े कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के दौरान दोनों विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाएं भी मौजूद रहे। उन्होंने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया।

... और पढ़ें