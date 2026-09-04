{"_id":"6a9ad9819816ca22f6013774","slug":"video-ayathhaya-ka-rathal-ma-85-karaugdha-sa-bthalga-tha-paramakha-saugdhaka-ka-tasavara-5-satabra-ka-shalnayasa-2026-09-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"अयोध्या के रुदौली में 85 करोड़ से बदलेगी दो प्रमुख सड़कों की तस्वीर, 5 सितंबर को शिलान्यास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अयोध्या के रुदौली क्षेत्र में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए दो प्रमुख मार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण की बड़ी परियोजना शुरू होने जा रही है। भेलसर-उमापुर रेछघाट और भेलसर-टिकैतनगर मार्ग के निर्माण पर करीब 85 करोड़ 24 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। भेलसर-उमापुर रेछघाट मार्ग को 12 मीटर और भेलसर-टिकैतनगर मार्ग को 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा। दोनों परियोजनाओं का शिलान्यास पांच सितंबर को शाम तीन बजे भेलसर चौकी के पास विधायक रामचंद्र यादव करेंगे। दोनों सड़कों के चौड़ीकरण से रुदौली क्षेत्र में आवागमन सुगम होने के साथ ही जाम और सड़क हादसों की समस्या से भी राहत मिलने की उम्मीद है। ये मार्ग अयोध्या, बाराबंकी और अमेठी समेत आसपास के क्षेत्रों को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग हैं। सड़क बेहतर होने से व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि गतिविधियों को भी गति मिलने की संभावना है। भेलसर-उमापुर रेछघाट मार्ग के चौड़ीकरण पर करीब 57 करोड़ 65 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। करीब 22.5 किलोमीटर लंबे इस मार्ग की वर्तमान चौड़ाई 5.5 मीटर है, जिसे बढ़ाकर 12 मीटर किया जाएगा। परियोजना के तहत सात मीटर चौड़ी डामर सड़क बनाई जाएगी, जबकि दोनों तरफ 2.50-2.50 मीटर की पटरी का निर्माण होगा। लोक निर्माण विभाग ने परियोजना की टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है। निर्माण का जिम्मा मेसर्स राज कंस्ट्रक्शन, सुल्तानपुर को दिया गया है। परियोजना के प्रथम चरण के लिए 2.88 करोड़ रुपये की धनराशि भी अवमुक्त हो चुकी है। निर्माण शुरू होने के बाद इसे एक वर्ष के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, भेलसर-टिकैतनगर मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण पर करीब 27 करोड़ 59 लाख रुपये खर्च होंगे। करीब सात मीटर चौड़े इस मार्ग को बढ़ाकर 10 मीटर किया जाएगा। सड़क के दोनों किनारों पर डेढ़-डेढ़ मीटर चौड़ी पटरी बनाई जाएगी। सड़क चौड़ी होने से वाहनों के आवागमन में सुविधा के साथ ही जाम की समस्या कम होने की उम्मीद है। आसपास के गांवों के लोगों को बाजार, स्कूल, अस्पताल और अन्य जरूरी सेवाओं तक पहुंचने में भी आसानी होगी। भेलसर-उमापुर रेछघाट मार्ग के चौड़ीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़क के दोनों किनारों पर सीमांकन का काम पूरा कर लिया गया है। चौड़ीकरण की जद में आने वाले भवनों और दुकानों पर लाल निशान लगाए गए हैं। निर्माण कार्य शुरू होने से पहले अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी, ताकि सड़क निर्माण में किसी तरह की बाधा न आए। पीडब्ल्यूडी के जेई मिथलेश कुमार ने बताया कि भेलसर-उमापुर रेछघाट मार्ग की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। चौड़ीकरण की जद में आने वाले अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई भी की जाएगी। दोनों महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास पांच सितंबर को शाम तीन बजे भेलसर चौकी के पास होगा। विधायक रामचंद्र यादव शिलान्यास करेंगे। करीब 85 करोड़ रुपये की लागत वाली इन परियोजनाओं से रुदौली क्षेत्र की सड़क कनेक्टिविटी को मजबूती मिलने के साथ ही वर्षों पुरानी जाम की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है।

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