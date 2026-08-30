VIDEO: अयोध्या में शुरू हुई बारिश, मौसम हुआ सुहाना

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रविवार शाम 4 बजे अयोध्या में अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश होने से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। सुबह से आसमान में बादल छाए हुए थे, जिसके बाद दोपहर में कई इलाकों में बारिश होने लगी। बारिश के चलते सड़कों पर आवाजाही भी प्रभावित हुई।

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