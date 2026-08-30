Ayodhya News: रामलीला में पहली बार तीन वर्ष के बच्चे करेंगे अभिनय

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यह रामलीला कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल से शुरू हुई थी और अब यह विश्व स्तर पर रामभक्ति का संदेश पहुंचा रही है। दिल्ली में आयोजन 10 से 20 अक्तूबर तक नई दिल्ली स्थित रफी मार्ग पर कांस्टीट्यूशन क्लब के मावलंकर हॉल में होगा। यहां सुबह 10 बजे से 12 बजे तक तीन से 16 वर्ष के बच्चे अयोध्या की रामलीला में भाग लेंगे। शाम सात बजे से 10 बजे तक फिल्मी कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। 120 फीट लंबी एलईडी टीवी स्क्रीन लगाई जाएगी, ताकि दर्शकों को भव्य दृश्य स्पष्ट रूप से दिखाई दें।संस्थापक सुभाष मलिक (बॉबी) और शुभम मलिक की अगुवाई में टीम लगातार तैयारी कर रही है सुभाष मलिक बताते हैं कि पिछले वर्ष इस प्रस्तुति को 62 करोड़ से अधिक रामभक्तों ने अपने घर बैठे देखा। इस वर्ष भी 80 से अधिक सैटेलाइट चैनलों पर 40 भाषाओं में इसका प्रसारण होगा। साठ से अधिक देशों तक रामभक्ति का संदेश पहुंचेगा। बताया कि अयोध्या में नवां संस्करण 15 जनवरी से 25 जनवरी 2027 तक होगा।राम के अभिनय में पहली बार सामने आएंगे सांसद रवि किशनसुभाष मलिक ने बताया कि प्रभु श्रीराम की भूमिका में गोरखपुर सांसद और भोजपुरी-बॉलीवुड स्टार रवि किशन नजर आएंगे। 19 अक्तूबर को वे पहली बार राम का किरदार निभाएंगे। इससे पहले वे केवट, भगवान परशुराम और भरत की भूमिकाएं अदा कर चुके हैं। लंकापति रावण की भूमिका में अरुण बख्शी, बिंदु दारा सिंह भगवान शिव, पुनीत इस्सर भगवान परशुराम, रजा मुराद अहिरावण और अवतार गिल मेघनाद के रूप में मंच पर आएंगे।