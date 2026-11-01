{"_id":"6ae7281739d688c92c005edf","slug":"video-video-aabhashhanae-vayavasaya-sa-lta-ka-khalsa-tha-garafatara-35-lkha-ka-javara-bramatha-2026-11-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: आभूषण व्यवसायी से लूट का खुलासा, दो गिरफ्तार, 35 लाख के जेवर बरामद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: आभूषण व्यवसायी से लूट का खुलासा, दो गिरफ्तार, 35 लाख के जेवर बरामद
मकबरा इलाके में 29 अक्तूबर को अमृतसर निवासी आभूषण व्यवसायी सुखविंदर सिंह से हुई लूट का एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने खुलासा किया है। पुलिस ने दुकान मालिक के बेटे रौनक सिंह और सेल्समैन अभिषेक सिंह को गिरफ्तार किया है, जबकि तीसरा आरोपी फरार है। आरोपियों ने शिवगंगा दुकान से निकलने के बाद व्यवसायी का पीछा कर बैग लूटा था। पुलिस ने करीब 306 ग्राम सोने के आभूषण, जिनकी कीमत 30 से 35 लाख रुपये है, बरामद कर लिए हैं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।