VIDEO: आभूषण व्यवसायी से लूट का खुलासा, दो गिरफ्तार, 35 लाख के जेवर बरामद

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मकबरा इलाके में 29 अक्तूबर को अमृतसर निवासी आभूषण व्यवसायी सुखविंदर सिंह से हुई लूट का एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने खुलासा किया है। पुलिस ने दुकान मालिक के बेटे रौनक सिंह और सेल्समैन अभिषेक सिंह को गिरफ्तार किया है, जबकि तीसरा आरोपी फरार है। आरोपियों ने शिवगंगा दुकान से निकलने के बाद व्यवसायी का पीछा कर बैग लूटा था। पुलिस ने करीब 306 ग्राम सोने के आभूषण, जिनकी कीमत 30 से 35 लाख रुपये है, बरामद कर लिए हैं।

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