विधायक वेद प्रकाश बोले- अयोध्या से योगी के मुकाबले में अखिलेश जमानत भी नहीं बचा पाएंगे

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सपा मुखिया अखिलेश यादव के अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती पर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि अखिलेश अयोध्या आकर चुनाव लड़ें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच मुकाबला हुआ तो चुनाव एकतरफा होगा। योगी के सामने अखिलेश अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद योगी सरकार ने अयोध्या की तस्वीर बदली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसे वैश्विक पर्यटन नगरी बनाने के संकल्प को पूरा किया। उन्होंने अखिलेश के पांच साल के कार्यकाल में अयोध्या के लिए उल्लेखनीय काम नहीं होने का आरोप भी लगाया।

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