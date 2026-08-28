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सावन पूर्णिमा पर अयोध्या में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, नागेश्वर नाथ में जलाभिषेक, हनुमानगढ़ी-रामलला के दर्शन

Bhupendra Singh

Updated Fri, 28 Aug 2026 10:27 AM IST Updated Fri, 28 Aug 2026 10:27 AM IST







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सावन पूर्णिमा और रक्षाबंधन पर्व पर शुक्रवार को अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सरयू में आस्था की डुबकी लगाकर पूजा-अर्चना की। इसके बाद श्रद्धालु हनुमानगढ़ी और राम मंदिर पहुंचे और दर्शन-पूजन किया। वहीं भगवान शिव के भक्तों ने प्राचीन नागेश्वरनाथ मंदिर में पहुंचकर जलाभिषेक किया। ... और पढ़ें

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