फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   Land acquisition process for the first six-lane project in Ayodhya begins

Ayodhya News: अयोध्या में पहली सिक्सलेन परियोजना की भूमि अर्जन प्रक्रिया शुरू

Fri, 18 Sep 2026 11:58 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Fri, 18 Sep 2026 11:58 PM IST
विज्ञापन
Land acquisition process for the first six-lane project in Ayodhya begins
अयोध्या। अयोध्या से सुलतानपुर होते हुए प्रतापगढ़ और प्रयागराज तक प्रस्तावित हाईस्पीड एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे/कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भूमि अर्जन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि के क्रय-विक्रय, इकरारनामा, दानपत्र, श्रेणी परिवर्तन और सरकारी भूमि के आवंटन पर रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन ने भूमि अर्जन की प्रारंभिक कार्रवाई शुरू करते हुए प्रभावित भूमिधरों से आपत्तियां भी मांगी हैं।
विज्ञापन

अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) कौशल किशोर को भूमि अर्जन अधिकारी नामित किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित भूमि की प्रकृति में अब कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। भूमि अर्जन के लिए थ्री-ए (3ए) का प्रकाशन किया गया है। इसमें उन किसानों और भूमिधरों का विवरण शामिल होता है, जिनकी भूमि परियोजना के लिए अर्जित की जानी है। इस स्तर पर प्रभावित लोगों से आपत्तियां मांगी गई हैं।
विज्ञापन

90 मीटर चौड़ाई में बनेगा सिक्सलेन
एनएचएआई इस परियोजना की कार्यदायी संस्था है। परियोजना अधिकारी अवनीश सिद्धार्थ के अनुसार प्रस्तावित मार्ग सिक्सलेन हाईवे होगा। इसके लिए करीब 90 मीटर चौड़ाई में भूमि अर्जित की जानी है। अयोध्या जिले में सदर, सोहावल और बीकापुर तहसील के 38 ग्राम पंचायतों से होकर मार्ग प्रस्तावित है। इसके लिए करीब 268 हेक्टेयर भूमि अर्जित की जानी है। परियोजना को अयोध्या के रिंग रोड से जोड़ने की योजना है। रिंग रोड के माध्यम से यह प्रयागराज हाईवे से जुड़ेगा। अयोध्या में परियोजना का जीरो प्वाइंट कहां होगा और प्रयागराज हाईवे से इसका सटीक कनेक्शन किस स्थान पर होगा, इस संबंध में भारत सरकार के स्तर पर निर्णय अभी लंबित है।
विज्ञापन
विज्ञापन


भदोखर के पास रिंग रोड से जुड़ेगा
सदर तहसील के नरायनपुर, अकवारा, सुक्खापुर, इटौरा, बिरौली और भदोखर से होकर मार्ग प्रस्तावित है। भदोखर के पास इसे रिंग रोड से जोड़े जाने की योजना है। वहीं बीकापुर तहसील क्षेत्र में चौरे बाजार के पास यह प्रयागराज हाईवे से जुड़ेगा। बीकापुर तहसील में चौरे, चंदौली, माझा सौनौरा, रंडौलीपाली पश्चिम, कूरेभारी, प्रतापपुर उर्फ बरहूपुर, रामनगर, रतनपुर तेंदुवा, नुवावां, बैदरा, शाहापारा, भैरवपुर टिकरा, गोविंदपुर, रुपीपुर बझना, प्रानपुर किलहना, गंडई, करनपुर, दुवावां, मानापुर, उसरी, मलिकपुर, तोरोमाफी, वासुदेवपुर, पातूपुर, गुंधौर, हरिदासपुर, शेरपुर,बबुरिहा कौंधा, इछौरी जेरुवा और भावापुर से होकर मार्ग प्रस्तावित है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed