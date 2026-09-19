Ayodhya News: दीपोत्सव में दक्षिण भारत की रामलीला बनेगी आकर्षण

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मुख्य आयोजन स्थल राम की पैड़ी की री-मॉडलिंग के साथ प्रकाश, सुरक्षा, श्रद्धालुओं के आवागमन और दर्शकों की सुविधा से जुड़ी व्यवस्थाओं को नया स्वरूप दिया जा रहा है। तैयारियों का जायजा लेने अपर मुख्य सचिव पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य अमृत अभिजात ने शुक्रवार को विभिन्न कार्यक्रम स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने सरयू अतिथि गृह, हेलीपैड, राम कथा पार्क, पार्किंग स्थल, तुलसी उद्यान और राम की पैड़ी सहित अन्य स्थलों की व्यवस्थाएं देखीं। उन्होंने निर्माणाधीन कार्यों को तय समयसीमा में पूरा करने और गुणवत्ता से समझौता न करने के निर्देश दिए।राम की पैड़ी पर यूपीपीसीएल की ओर से कराए जा रहे कार्यों में तेजी लाने और अधिकारियों को दिन-रात काम करने के निर्देश दिए गए। देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं व पर्यटकों की सुविधा के लिए पार्किंग, यातायात और आवागमन व्यवस्था प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। इस दौरान मंडलायुक्त राजेश कुमार, डीआईजी सोमेन बर्मा, जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी, एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर, विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अनुराज जैन, नगर आयुक्त जैनेंद्र कुमार समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।शहरवासियों को भी जोड़ा जाएगादीपोत्सव की गतिविधियों में आम नगरवासियों की सहभागिता पर विशेष जोर दिया गया है। तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से व्यवस्थाएं, राजमार्गों व प्रमुख मार्गों पर आकर्षक लाइटिंग, पास व्यवस्था, ड्रोन लाइट और आतिशबाजी की तैयारियां समय से पूरी करने को कहा गया।दक्षिण भारतीय रामलीला होगी आकर्षणस्थलीय निरीक्षण के बाद बैठक में तैयारियों की समीक्षा की गई। अपर मुख्य सचिव ने झांकियों की गुणवत्ता व प्रस्तुतीकरण बेहतर करने तथा श्रीरामलीला और भरत मिलाप मंच की व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। देश के विभिन्न राज्यों की रामलीलाओं, मठ-मंदिरों में दीप प्रज्ज्वलन और मुख्य कार्यक्रम में दक्षिण भारतीय रामलीला के साथ अन्य आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी शामिल करने के निर्देश दिए गए।