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अयोध्या में पंखे से लटका मिला 22 वर्षीय युवक का शव
अयोध्या में बुधवार को 22 वर्षीय युवक का शव कमरे में पंखे से लटका मिला। घरवालों ने देखा तो बिलख उठे। वह शाम को निमंत्रण से आकर सोने गया था। सुबह उसकी लाश मिली। खबर फैली तो ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली।
घटना तारुन थाना क्षेत्र के केशरुआ बुजुर्ग कोटवा गांव की है। गांव निवासी आलोक (22) का शव फंदे से लटकता मिला। बताया गया कि आलोक मंगलवार को एक निमंत्रण में शामिल होने गया था। देर रात घर लौटने के बाद वह छत पर बने कमरे में सोने चला गया। सुबह काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं आया तो परिजनों ने जाकर देखा।
कमरे के बाहर से आवाज देने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर उन्होंने दरवाजा खोलने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे परिजनों ने आलोक का शव पंखे के हुक से रस्सी के सहारे लटका देखा।
थाना प्रभारी लालचंद सरोज ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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