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श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को 10 जोन और 26 सेक्टर में बांटा था। प्रत्येक जोन और सेक्टर में पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ अधिकारियों को निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अपर पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपाधीक्षकों को अलग-अलग क्षेत्रों की व्यवस्था पर नजर रखने के लिए लगाया गया था। किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिसकर्मी पूरे समय अलर्ट रहे।सरयू के प्रमुख घाटों पर स्थानीय पुलिस के साथ जल पुलिस के जवान भी मुस्तैद रहे। गहरे पानी की ओर बढ़ने वाले श्रद्धालुओं को लगातार सतर्क किया जाता रहा। स्नान के दौरान किसी दुर्घटना की आशंका को देखते हुए जल पुलिस की सक्रियता बढ़ाई गई थी। सरयू तट पर बनाए गए कंट्रोल रूम से घाटों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी ने बताया कि मेला सकुशल संपन्न हो गया है।