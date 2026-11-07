अयोध्या: श्रीराम के स्वागत में झांकियों के साथ उमड़ा अयोध्यावासियों का उल्लास

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अयोध्या: भगवान श्रीराम के स्वागत के लिए रामनगरी में उत्साह का माहौल है। शनिवार को साकेत महाविद्यालय से दीपोत्सव की झांकियां निकाली गईं। इनमें शामिल कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से रामायणकालीन प्रसंगों को जीवंत कर दिया। कई राज्यों से आए कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। किष्किंधा कांड सहित रामायण काल की करीब सात झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। झांकियों को देखने के लिए सड़क किनारे अयोध्यावासियों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग कलाकारों का उत्साह बढ़ाते और मोबाइल में इन यादगार पलों को तस्वीरों के रूप में कैद करते नजर आए।

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