अयोध्या: पहले पेयजल-सीवर, फिर होगा सड़क निर्माण

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अयोध्या: नगर की सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम के तहत महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी ने सोमवार को नवविकसित कॉलोनियों का भ्रमण कर लोगों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने कहा कि पहले पेयजल और सीवर लाइन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, इसके बाद सड़क निर्माण कराया जाएगा। चेला छावनी, अश्वनीपुरम, कोरखाना, द्वारकापुरी और शक्ति विहार में सड़क, नाली, पानी व प्रकाश की समस्याएं सामने आईं। महापौर ने राबिश डलवाकर रास्ते दुरुस्त कराने, स्ट्रीट लाइट लगवाने और सफाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। इस दौरान नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार समेत पार्षद व नगर निगम की टीम मौजूद रही।

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