Ayodhya News: अभिनेता कबीर दुहन सिंह ने किए रामलला के दर्शन

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कबीर दुहन सिंह ने बताया कि वह एक बैठक के सिलसिले में लखनऊ आए थे। लखनऊ आने के बाद अयोध्या और हनुमानगढ़ी आए बिना लौटना संभव नहीं था। उन्होंने कहा कि अयोध्या पहुंचते ही मन को असीम शांति और आनंद की अनुभूति होती है। विज्ञापन

उन्होंने बताया कि अयोध्या और भगवान राम से जुड़े कुछ फिल्म प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। उन्होंने अयोध्या और भगवान राम पर फिल्म बनाने के भी संकेत दिए। हनुमानगढ़ी पहुंचने पर महंत हेमंत दास ने अभिनेता का अभिनंदन किया। कबीर दुहन सिंह ने बताया कि वह एक बैठक के सिलसिले में लखनऊ आए थे। लखनऊ आने के बाद अयोध्या और हनुमानगढ़ी आए बिना लौटना संभव नहीं था। उन्होंने कहा कि अयोध्या पहुंचते ही मन को असीम शांति और आनंद की अनुभूति होती है।उन्होंने बताया कि अयोध्या और भगवान राम से जुड़े कुछ फिल्म प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। उन्होंने अयोध्या और भगवान राम पर फिल्म बनाने के भी संकेत दिए। हनुमानगढ़ी पहुंचने पर महंत हेमंत दास ने अभिनेता का अभिनंदन किया।

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अयोध्या। दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता कबीर दुहन सिंह सोमवार को अयोध्या पहुंचे। उन्होंने सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन-पूजन कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद राम जन्मभूमि परिसर पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। उन्होंने देश और समाज की समृद्धि की कामना की और संतों से भी आशीर्वाद लिया।