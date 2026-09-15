Ayodhya News: ट्रस्ट की सख्ती...अंदर की बात बाहर गई तो कार्रवाई

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ट्रस्ट की ओर से नई व्यवस्था में सूचना की गोपनीयता को प्राथमिकता दी गई है। परिसर में तैनात कर्मचारियों को साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि मंदिर के भीतर क्या हो रहा है, कौन सा निर्णय लिया गया, किस स्तर पर क्या व्यवस्था चल रही है या प्रशासनिक स्तर पर क्या बदलाव किए जा रहे हैं, इसकी जानकारी बाहर साझा न की जाए। खासतौर पर ऐसी सूचनाएं जो मंदिर की आंतरिक व्यवस्था से जुड़ी हैं, उन्हें सार्वजनिक करने से बचने को कहा गया है। नई व्यवस्था के बाद राम मंदिर परिसर में ‘जो अंदर है, वह बाहर नहीं जाएगा’ के सिद्धांत पर निगरानी और अनुशासन को मजबूत किया जा रहा है।नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र को भी ट्रस्ट की ओर से परिसर की आंतरिक गतिविधियों की गोपनीयता बनाए रखने के संबंध में निर्देश दिए जा चुके हैं। सीईओ ने कर्मचारियों को अनधिकृत रूप से सूचना साझा नहीं करने की नसीहत दी है।रामलला की सेवा में लगे पुजारियों के लिए भी अब नियम सख्त होंगे। पुजारियों को मंदिर के अंदर की गतिविधियों को सार्वजनिक करने पर रोक लगाई गई है। मंदिर में पुजारी मोबाइल का भी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।