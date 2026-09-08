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अयोध्या: मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले खाली कराया मार्ग, बढ़ाई हनुमानगढ़ी की सुरक्षा

मधुवेंद्र सचान

Updated Tue, 08 Sep 2026 04:12 PM IST Updated Tue, 08 Sep 2026 04:12 PM IST







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अयोध्या: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हनुमानगढ़ी पहुंचने से पहले मंगलवार को पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग को खाली कराया गया और बैरिकेडिंग कर आवागमन नियंत्रित किया गया। ... और पढ़ें

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