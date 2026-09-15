फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   Emergency services launched at the 110-bed trauma center in the medical college

Ayodhya News: मेडिकल कॉलेज में 110 बेड के ट्रॉमा सेंटर में इमरजेंसी सेवा शुरू

Tue, 15 Sep 2026 11:25 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Tue, 15 Sep 2026 11:25 PM IST
विज्ञापन
Emergency services launched at the 110-bed trauma center in the medical college
ट्रॉमा सेंटर में भर्ती होने पहुंचे मरीज।
अयोध्या। राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज, दर्शननगर में 110 बेड के नए ट्रॉमा सेंटर में मंगलवार से इमरजेंसी सेवा शुरू हो गई। पुराने भवन में आने वाले मरीजों को नए सेंटर में शिफ्ट कर इलाज दिया जा रहा है। अभी इमरजेंसी सेवा शुरू की गई हैं। ट्राॅमा सेंटर का औपचारिक उद्घाटन इसी माह प्रस्तावित है।
विज्ञापन

नए ट्रॉमा सेंटर को वर्ष 2023 में मंजूरी मिली थी। इसके लिए 33.10 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया। 110 बेड के ट्राॅमा सेंटर में 50 बेड ट्रॉमा और 60 बेड इमरजेंसी मेडिसिन के लिए निर्धारित हैं।
विज्ञापन

सेंटर शुरू होने से सड़क हादसे, गंभीर चोट और अन्य आपात स्थिति में आने वाले मरीजों के लिए मेडिकल कॉलेज में अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध होगी। अभी तक इमरजेंसी में सीमित जगह के कारण गंभीर मरीजों के उपचार और निगरानी के लिए जगह का दबाव रहता था। नए भवन में इमरजेंसी शुरू होने के बाद यह दबाव कम होने की उम्मीद है। हालांकि सेंटर का पूरी क्षमता से संचालन अभी बाकी है। इसके लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों और अन्य आवश्यक फैकल्टी की तैनाती की जरूरत है। मई 2025 तक निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


प्राचार्य डॉ. दिनेश सिंह मर्तोलिया ने बताया कि नए ट्रॉमा सेंटर में इमरजेंसी सेवा शुरू कर दी गई है। मरीजों को शिफ्ट कर इलाज दिया जा रहा है। फैकल्टी की तैनाती के लिए शासन को पत्र भेजा गया है। सेंटर का औपचारिक उद्घाटन इसी माह प्रस्तावित है।



110 बेड के ट्राॅमा सेंटर में ये होंगी सुविधाएं
ट्रॉमा सेंटर में 50 बेड ट्रॉमा और 60 बेड इमरजेंसी मेडिसिन के लिए निर्धारित हैं। गंभीर मरीजों के तत्काल उपचार के लिए ट्राइएज क्षेत्र, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू और वेंटिलेटर की सुविधा प्रस्तावित है। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और ब्लड बैंक सहित अन्य सुविधाएं होंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed