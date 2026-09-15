Ayodhya News: 21 को फिर अयोध्या पहुंचेंगे राम मंदिर के सीईओ
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Tue, 15 Sep 2026 11:24 PM IST
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अयोध्या। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) जितेंद्र मिश्र 21 सितंबर को दोबारा अयोध्या पहुंचेंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे के दौरान मंदिर की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद वह बुधवार शाम दिल्ली लौट गए थे। सीईओ के रूप में अयोध्या में अपने पिछले प्रवास के दौरान जितेंद्र मिश्र ने मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था, निर्माण कार्यों और श्रद्धालुओं से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी ली थी।
ट्रस्ट के पदाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों के साथ उन्होंने विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की थी। अब अगले प्रवास में इन व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने और नई कार्ययोजना को गति देने पर फोकस रहने की उम्मीद है।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे के दौरान मंदिर की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद वह बुधवार शाम दिल्ली लौट गए थे। सीईओ के रूप में अयोध्या में अपने पिछले प्रवास के दौरान जितेंद्र मिश्र ने मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था, निर्माण कार्यों और श्रद्धालुओं से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी ली थी।
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ट्रस्ट के पदाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों के साथ उन्होंने विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की थी। अब अगले प्रवास में इन व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने और नई कार्ययोजना को गति देने पर फोकस रहने की उम्मीद है।
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