Ayodhya News: होमगार्ड की भर्ती में 700 ने लगाई दौड़, 16 गश खाकर गिरे

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पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 400 मीटर के ट्रैक पर 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करना अनिवार्य था। एक अभ्यर्थी को निर्धारित दूरी पूरी करने के लिए मैदान के करीब 12 चक्कर लगाने पड़े। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी सुबह चार बजे से ही स्टेडियम पहुंचने लगे थे। सुबह से करीब 11 बजे तक दौड़ कराई गई।पहले दिन अभ्यर्थियों को 175-175 के चार स्लॉट में दौड़ने का अवसर दिया गया। इनमें करीब 425 अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल रहे। पहले दिन बस्ती और अंबेडकरनगर के अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लिया। तेज धूप को देखते हुए 700 अभ्यर्थियों के बाद शेष अभ्यर्थियों की दौड़ स्थगित कर दी गई। अब उन्हें 22 सितंबर को दौड़ में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा।भर्ती प्रक्रिया की निगरानी के लिए गठित बोर्ड में एक एसडीएम, डॉक्टर और सीओ को सदस्य बनाया गया है। प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पूरी परीक्षा की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जा रही है। (संवाद)