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अयोध्या: कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर मंगलवार को सरयू नदी में पवित्र स्नान के लिए आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह तीन बजे से ही लाखों श्रद्धालु सरयू के घाटों पर डुबकी लगाते नजर आए। स्नान-दान के बाद श्रद्धालुओं ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर और हनुमानगढ़ी में दर्शन-पूजन किया। दर्शन के बाद दोपहर से ही वापसी के लिए श्रद्धालुओं का रेला अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की ओर उमड़ पड़ा। देखते ही देखते स्टेशन के सभी प्लेटफार्म श्रद्धालुओं से ठसाठस भर गए। प्लेटफार्म पर तिल रखने की जगह नहीं बची। ट्रेनों के प्लेटफार्म पर पहुंचते ही बोगियों में चढ़ने के लिए धक्का-मुक्की और अफरा-तफरी मच गई। लोग खिड़कियों से घुसते नजर आए, जिससे कई बार हादसे की स्थिति बनी। यात्रियों ने रेलवे प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कार्तिक पूर्णिमा पर हर साल भीड़ उमड़ती है, इसके बावजूद स्टेशन अधीक्षक की ओर से कोई विशेष इंतजाम नहीं किए गए। न तो अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया, न ही बैरिकेडिंग और उद्घोषणा की समुचित व्यवस्था रही। पीने के पानी और बैठने की जगह के लिए भी लोग परेशान रहे।

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