अयोध्या: बारिश के बाद अयोध्या में जलभराव, विधायक के घर के बाहर भी भरा पानी

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अयोध्या: लगातार बारिश के बाद अयोध्या शहर जलमग्न हो गया है। शहर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता के रिकाबगंज स्थित घर के बाहर सड़क पर जलभराव हो गया । रिकाबगंज, महाजनी टोला, देवकाली, जनौरा और गुलाबबाड़ी में सड़कें तालाब बन गई हैं। घरों में पानी घुस गया है। नालियां चोक होने से निकासी नहीं हो रही है। लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया है।

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