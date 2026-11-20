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रामनगरी अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा के दौरान करीब 20 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था के पथ पर कदम बढ़ाए। परिक्रमा पूरी करने के बाद श्रद्धालु सरयू तट पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाई। सुबह से ही सरयू घाटों पर स्नान करने वालों की भीड़ जुटी रही।

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