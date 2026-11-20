उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने अपनी राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने संगठन को सक्रिय करने और जनसभाओं के जरिए अपना राजनीतिक आधार मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद शुक्रवार को अयोध्या के बीकापुर पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बात करके माहौल को समझा। साथ ही जनसभा को संबोधित किया।

आकाश आनंद की इस जनसभा को 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अयोध्या राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण केंद्र रही है। ऐसे में यहां से बसपा के चुनावी अभियान को आगे बढ़ाना पार्टी की क्षेत्रीय रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।