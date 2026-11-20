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VIDEO: अवध बस अड्डे के सामने लगा भीषण जाम, शहीद पथ जाने वाले वाहनों को रोका गया

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Fri, 20 Nov 2026 03:35 PM IST Updated Fri, 20 Nov 2026 03:35 PM IST







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अयोध्या मार्ग कामता अवध बस अड्डे के सामने लगा भीषण जाम यातायात को रोका गया है। शहीद पथ की तरफ जाने वाले वाहनों को रोका गया। पेट्रोल टैंकर शहीद पथ पर हुए हादसे के चलते रोका गया है। पुलिस और फायर टीम द्वारा क्रेन की मदद से ट्रक को हटाया जा रहा जिसके लिए जाम लगा हुआ है। ... और पढ़ें

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