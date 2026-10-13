14 अक्तूबर को भाजपा में शामिल होंगे सपा से निष्कासित गोसाईगंज विधायक अभय सिंह

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अयोध्या में सपा से निष्कासित गोसाईगंज विधायक अभय सिंह 14 अक्तूबर को अमेठी के गौरीगंज में भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। कार्यक्रम में स्मृति ईरानी और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी मौजूद रहेंगे। अभय ने गोसाईगंज से चुनाव लड़ने की दावेदारी की है, लेकिन पार्टी के निर्देश का पालन करने की बात कही। उन्होंने भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल होने की बात कही।

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