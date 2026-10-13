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14 अक्तूबर को भाजपा में शामिल होंगे सपा से निष्कासित गोसाईगंज विधायक अभय सिंह

Tue, 13 Oct 2026 03:12 PM IST
Bhupendra Singh
Bhupendra Singh Bhupendra Singh
Updated Tue, 13 Oct 2026 03:12 PM IST
14 अक्तूबर को भाजपा में शामिल होंगे सपा से निष्कासित गोसाईगंज विधायक अभय सिंह
अयोध्या में सपा से निष्कासित गोसाईगंज विधायक अभय सिंह 14 अक्तूबर को अमेठी के गौरीगंज में भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। कार्यक्रम में स्मृति ईरानी और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी मौजूद रहेंगे। अभय ने गोसाईगंज से चुनाव लड़ने की दावेदारी की है, लेकिन पार्टी के निर्देश का पालन करने की बात कही। उन्होंने भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल होने की बात कही।
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