Ayodhya News: कैडेटों ने सीखे साक्षात्कार और संवाद कौशल के गुर

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कैंप कमांडेंट कर्नल ज्ञान प्रकाश पांडेय और डिप्टी कैंप कमांडेंट कर्नल यूएन पांडेय के निर्देशन में शिविर की शुरुआत ड्रिल अभ्यास से हुई। इसके बाद कैडेटों को शॉर्ट रेंज पर फायरिंग का अभ्यास कराया गया। मैप रीडिंग सत्र में मानचित्र के माध्यम से अपनी स्थिति पहचानने और सेक्शन फॉर्मेशन की जानकारी दी गई।व्यक्तित्व विकास सत्र में कैप्टन डॉ. हरीश कुमार सिंह ने कैडेटों को साक्षात्कार की तैयारी के बारे में बताया। वहीं, मेजर केपी सिंह ने संवाद कौशल और समूह चर्चा के माध्यम से अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने के तरीके समझाए।शाम को आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में कैडेटों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। वॉलीबॉल, रस्साकसी और खो-खो के मुकाबलों में उन्होंने टीम भावना और खेल कौशल का प्रदर्शन किया।