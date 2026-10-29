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औरैया में बंबे और पांडु नदी पुल पर सुरक्षा राम भरोसे, सिंचाई विभाग जेई बोलीं- जल्द बनेगी दीवार
औरैया जिले के बिधूना विकासखंड अंतर्गत बेला-बराहर गांव के पास कंसुआ बंबा और पांडु नदी के पुल की बाउंड्रीवाल महीनों से टूटी पड़ी है। तीव्र मोड़, संकेतक बोर्ड और ब्रेकर न होने से रात-दिन गुजरने वाले सैकड़ों राहगीरों व वाहन चालकों के लिए हादसों का खतरा बना हुआ है। कई बार मवेशी और वाहन नदी व बंबे में गिर चुके हैं। मामले में सिंचाई विभाग की जेई मेघा तिवारी ने जल्द बाउंड्रीवाल की मरम्मत कराने का आश्वासन दिया है।
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