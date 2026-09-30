{"_id":"6abc80a369034ec34108de41","slug":"video-auraiya-rampage-after-objection-to-verbal-abuse-shop-assault-followed-by-torching-of-motorcycles-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"औरैया: गाली-गलौज का विरोध करने पर तांडव, दुकान में मारपीट के बाद बाइकों में लगाई आग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

औरैया जिले के कोतवाली क्षेत्र स्थित मोहल्ला विधि चंद में मंगलवार रात रंजिश के चलते दबंगों ने दुकान में घुसकर एक व्यक्ति के साथ मारपीट की और बाहर खड़ी दो बाइकों को आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा उपद्रवियों ने एक अन्य बाइक पर पथराव कर उसे भी क्षतिग्रस्त कर दिया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने इमरान अली उर्फ लल्ला समेत आठ नामजद और आठ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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