औरैया: रंजिश में दुकान में घुसकर मारपीट, दो बाइकों में लगाई आग, आठ नामजद और आठ अज्ञात पर एफआईआर, जांच शुरू

औरैया जिले में शहर के मोहल्ला विधिचंद में मंगलवार रात रंजिश को लेकर मारपीट और आगजनी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने इमरान अली उर्फ लल्ला, लकी, कल्लू, सादिक, राजा, नोमान, फिरोज और बुलेट समेत आठ अज्ञात लोगों पर दुकान में घुसकर मारपीट करने और दो बाइकों में आग लगाने का आरोप लगाया है।

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पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने इमरान अली उर्फ लल्ला के अनुसार, मंगलवार रात करीब साढ़े बजे पीड़ित अपनी दुकान पर बैठा था। इसी दौरान मोहल्ले में कुछ लोग गाली-गलौज कर रहे थे। विरोध करने पर आरोपियों ने तौर पर दुकान में घुसकर उसके साथ मारपीट की।