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औरैया: बुजुर्ग ने फंदा लगाकर दी जान, टीनशेड के पाइप से लटका मिला शव, परिजनों में मचा कोहराम, जांच शुरू

Sat, 14 Nov 2026 10:53 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 14 Nov 2026 10:53 AM IST
सार

Auraiya News: सदर कोतवाली क्षेत्र में बसंत पेट्रोल पंप के पास रहने वाले वृद्ध ने शनिवार सुबह घर में टीनशेड के पाइप से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह घटना की जानकारी होने पर परिवार में कोहराम मच गया। वहीं, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

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Auraiya Elderly man dies by hanging body found suspended from a pipe of a tin shed family left devastated
घटनास्थल पर जांच करती पुलिस - फोटो : amar ujala

विस्तार
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औरैया जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में शनिवार सुबह एक वृद्ध का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। परिवार में चीख-पुकार मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर कब्जे में लिया और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी।

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नेशनल हाईवे स्थित बसंत पेट्रोल पंप के पास रहने वाले करीब वृद्ध सतीश (60) ने अज्ञात कारणों के चलते घर में टीनशेड के पाइप से फांसी लगा ली। शनिवार सुबह जब परिजन सोकर जागे तो वृद्ध का शव फंदे पर लटका देख उनके होश उड़ गए। देखते ही देखते परिवार में कोहराम मच गया और घर में चीख-पुकार शुरू हो गई।

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शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया
परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची सदर कोतवाली पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतरवाया और जांच-पड़ताल की। फिलहाल वृद्ध द्वारा आत्महत्या किए जाने के कारणों का पता नहीं चल सका है। थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि परिजनों ने कोई आरोप नहीं लगाया है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है।

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