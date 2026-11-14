औरैया: बुजुर्ग ने फंदा लगाकर दी जान, टीनशेड के पाइप से लटका मिला शव, परिजनों में मचा कोहराम, जांच शुरू

औरैया जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में शनिवार सुबह एक वृद्ध का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। परिवार में चीख-पुकार मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर कब्जे में लिया और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी।

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नेशनल हाईवे स्थित बसंत पेट्रोल पंप के पास रहने वाले करीब वृद्ध सतीश (60) ने अज्ञात कारणों के चलते घर में टीनशेड के पाइप से फांसी लगा ली। शनिवार सुबह जब परिजन सोकर जागे तो वृद्ध का शव फंदे पर लटका देख उनके होश उड़ गए। देखते ही देखते परिवार में कोहराम मच गया और घर में चीख-पुकार शुरू हो गई।