महिलाओं ने गाजे बाजे के साथ निकाली कलश यात्रा

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विश्वेश्वर शिव मंदिर पर प्रसाद वितरण से पूर्व महिलाओं ने 14 वीं भव्य कलश यात्रा निकाली। कुछ महिलाएं और युवतियां आगे बज रहे भजनों पर थिरकती चल रही थीं। नाईपुरा मंदिर से शुरू हुई कलश यात्रा ने औद्योगिक क्षेत्र स्थित चामुंडा मंदिर पर पहुंचकर वापस नाईपुरा में विश्राम लिया। हलुवा का प्रसाद वितरण किया गया।

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