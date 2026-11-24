{"_id":"6b057f1bf490ac83030bd09b","slug":"video-devotees-returned-having-prayed-to-mother-ganga-for-happiness-and-prosperity-in-their-homes-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"गंगा मैया से घर में सुख समृद्धि की कामना के साथ लौटे श्रद्धालु","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

तिगरी गंगा मेले में डुबकी लगाकर लौट रहे श्रद्धालुओं ने पतित पावनी गंगा मैया से घर में सुख समृद्धि की कामना की। उनकेे चेहरे पर खासा उल्लास दिखाई दिया। तिगरी में गंगा किनारे कार्तिक पूर्णिमा पर मेला लगाया गया। मंगलवार को मुख्य स्नान के साथ मेला संपन्न हो गया। मेले में पिछले करीब दस दिन से डेरा डालकर रहे श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाकर गंगा मैया से अपना आशीर्वाद बनाए रखने व घर में सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद सामान समेट कर घर का रुख कर दिया। उनके चेहरे पर पतित पावनी में प्रतिदिन स्नान कर कमाए पुण्य का भाव साफ दिखाई दे रहा था।

... और पढ़ें