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कार्तिक पूर्णिमा पर तिगरी गंगा मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। गंगा स्नान के लिए हजारों श्रद्धालु पांटून पुल से होकर घाटों तक पहुंचे। पुल पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की आवाजाही लगी रही। हर-हर गंगे के जयकारों के बीच श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने के लिए आगे बढ़ते नजर आए। ट्रैक्टर-ट्रॉली और निजी वाहनों से पहुंचे श्रद्धालुओं के कारण मेले में रौनक बनी रही।

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