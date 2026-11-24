{"_id":"6b057f46f6ffe3b051020179","slug":"video-devotees-at-the-ganga-mela-had-to-struggle-to-board-buses-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"गंगा मेले के श्रद्धालुओं को बसों में सवार होने के लिए करनी पड़ी जद्दोजहद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कार्तिक पूर्णिमा पर लगे तिगरी गंगा मेले के मुख्य स्नान पर गंगा में डुबकी लगाकर लौट रहे श्रद्धालुओं को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। रोडवेज बसों में सवार होने के लिए खासी जद्दोजहद करनी पड़ी। तिगरी में गंगा तट पर लगा कार्तिक पूर्णिमा मेला मंगलवार को मुख्य स्नान के साथ संपन्न हो गया। पतित पावनी में डुबकी लगाकर श्रद्धालुओं ने घर का रुख कर दिया। लाखों श्रद्धालु रोडवेज बसों और अन्य साधनों से आए थे। मुख्य स्नान पर गंगा में डुबकी लगाकर वापस लौटते समय उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। करीब एक किमी तक पैदल सफर कर रोडवेज बसों तक आए। यहां पर खासी जद्दोजहद के बाद बसों में सवार हो सके।

... और पढ़ें