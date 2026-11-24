{"_id":"6b057c73f8340e65c606cc54","slug":"video-the-tigri-ganga-mela-provides-employment-to-people-from-more-than-30-villages-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"30 से अधिक गांवों के लोगों को रोजगार मुहैया कराता है तिगरी गंगा मेला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गंगा किनारे लगा कार्तिक पूर्णिमा मेला लोगों की अटूट आस्था और श्रद्धा के साथ ही आस पास के 30 से अधिक गांवों के ग्रामीणों को रोजगार मुहैया कराता हैै। उत्तर भारत के प्रमुख मेलों में शुमार तिगरी गंगा मेला लोगों की आस्था व श्रद्धा का प्रतीक हैै। मेले में करीब 20 लाख से अधिक श्रद्धालु उमड़ेे हैं। पांच किमी के दायरे में गंगा की रेती में तंबुओं का शहर बसा हैै। कई दिन से डेरा डाल कर रह रहे श्रद्धालुओं की जुबां पर हर-हर गंंगे रहता हैै। सूर्य की किरण निकलने से पहलेे ही श्रद्धालु पतित पावनी में डुबकी लगाना शुरू कर देतेे हैं। लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक गंगा मेला अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, संभल, बिजनौर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, मेेरठ, बुलंदशहर समेत कई जिलों के लोगों की कमाई की जरिया हैै। कोई झूलेे लेकर आता है तो किसी का टेंट का काम है। कोई बिजली का इंतजाम कर लाखों रुपये कमाता हैै। इसके अलावा मेला तिगरी और आस पास के 30 से अधिक गांवों के लोगों को भी रोजगार मुहैया कराता हैै। मेले में भटूरे का ठेला लगा रहे तिगरी निवासी नन्हे सिंह कश्यप का कहना है कि 15 दिन में मेले में अच्छा काम चल जाता है। प्रसाद सामग्री की दुकान स्वामी कुसुम कहती हैं कि कार्तिक पूर्णिमा मेला रोजगार के अवसर लेकर आता है। मेले का बेसब्री से इंतजार रहता है। दरांती, खुरपे आदि कृषि के औजार बेच रहे मोहरका पट्टी निवासी शौकीन ने बताया कि उनके गांव के सैकड़ों लोग मेले में अच्छी कमाई कर लेते हैं। इसी तरह कांकाठेर के लोग मेले में कांस, पुआल आदि बेचकर रोजगार हासिल करते हैं।

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